Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor? İşte Aile bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre başvurular 15 Aralık 2025 Pazartesi günü başladı ve 26 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.





Alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.





Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adayların, son başvuru günü olan 26 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar sistem üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.





Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuruda bulunabilecek. Adaylara en fazla 18 tercih hakkı tanınacak.

3 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı

Bakanlık tarafından açıklanan kontenjanlar şöyle:

Çocuk bakıcısı (kadın/erkek): 1.449

Yaşlı ve engelli bakıcısı: 774

Sosyal çalışmacı: 169

Psikolog: 130

Hemşire: 63

Çocuk gelişimcisi: 53

Fizyoterapist: 42

Koruma ve güvenlik görevlisi: 112

Temizlik görevlisi: 98

ASDEP personeli: 43

Diğer sağlık personeli: 21

Mühendis: 16

Öğretmen: 11

Avukat: 10

Tekniker: 4

Mimar: 3

Bakım personeli: 2





Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak

İlgili pozisyon için istenen bölümden mezun olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesindeki sözleşmeli personel hükümlerine uygun olmak

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak



