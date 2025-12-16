ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ 2025: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

2026 asgari ücret maratonunda kritik viraja girildi. Yılın son günlerine yaklaşılırken ekonomi uzmanları zam senaryolarını masaya yatırırken, milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısına çevrildi. İlk toplantının ardından şekillenmeye başlayan zam beklentileri, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Asgari ücrette 2026 yılı için belirlenecek zam oranı, hem çalışanların hem de işverenlerin gelecek yılki bütçe planlarını doğrudan etkileyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantının ardından şimdi gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci buluşmasının tarihine çevrildi. Enflasyon beklentileri ve kulislerde konuşulan rakamlar yakından takip ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır." denildi. Bu doğrultuda ikinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Asgari ücret ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmıştı.
YENİ ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde, asgari ücret genellikle üç veya dört toplantı sonucunda açıklanıyor. Asgari ücretin bu yıl da Aralık ayının son haftasına kadar kesinleşerek kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter, enflasyonla mücadele politikaları ve çalışanların alım gücünün korunmasıdır. Şu anki net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu varsayılırken, ekonomi uzmanları ve çeşitli kurumlar farklı zam senaryoları üzerinde duruyor.
Uzmanlar, hükümetin bütçe disiplinini koruma ve enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda, yüzde 28 ila yüzde 30 bandında bir artışın daha olası olduğunu belirtiyor. Ancak işçi tarafının, yaşam maliyeti ve açlık sınırını göz önünde bulundurarak bu bandın üzerinde bir talep sunması bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.
Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.
Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.