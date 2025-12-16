ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ 2025: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde en önemli kriter, enflasyonla mücadele politikaları ve çalışanların alım gücünün korunmasıdır. Şu anki net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu varsayılırken, ekonomi uzmanları ve çeşitli kurumlar farklı zam senaryoları üzerinde duruyor.

Uzmanlar, hükümetin bütçe disiplinini koruma ve enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda, yüzde 28 ila yüzde 30 bandında bir artışın daha olası olduğunu belirtiyor. Ancak işçi tarafının, yaşam maliyeti ve açlık sınırını göz önünde bulundurarak bu bandın üzerinde bir talep sunması bekleniyor.