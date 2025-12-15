Ocak 2026’da öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı beş aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışı bir araya geldiğinde, memurlar için şimdiden yüzde 17’nin üzerinde bir artış ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonu ise zam oranının yüzde 20 eşiğini aşma ihtimalini güçlendiriyor. İşte yeni yılda beklenen öğretmen maaşları...
Türkiye’de milyonlarca öğretmen, Ocak 2026 öğretmen maaşı zammı için açıklanacak kesin oranı bekliyor. TÜİK tarafından yayımlanan Temmuz–Kasım dönemine ait enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin çerçeveyi büyük ölçüde ortaya koydu. Beş aylık kümülatif TÜFE artışı, toplu sözleşme zammıyla birleşerek dikkat çekici bir artış oranına işaret ediyor.
Beş aylık enflasyon ve toplu sözleşme etkisi
Açıklanan verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon yüzde 11,21 seviyesinde oluştu. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Ocak 2026 için öngörülen yaklaşık yüzde 11’lik artış da bu tabloya eklendi. Böylece Aralık ayı enflasyonu sıfır kabul edilse dahi, memurlar için yüzde 17,5 civarında bir asgari zam oranı şimdiden ortaya çıkmış oldu.
Öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarında yeni rakamlar
Ortaya çıkan bu oranlar, öğretmen maaşlarında belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Temmuz 2025’te 61 bin lira düzeyinde olan öğretmen maaşının, Ocak 2026 itibarıyla yaklaşık 72 bin liraya yaklaşması bekleniyor. Uzman öğretmenlerde ise maaşların 80 bin lira sınırına dayanacağı hesaplanıyor. Bu tahmini rakamlara, taban aylıklara yapılacak 1.000 liralık ilave artış da dahil ediliyor.
Merkez Bankası senaryoları ve yüzde 20 ihtimali
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon öngörüleri, zam oranının daha da yukarı çıkabileceğine işaret ediyor. Yıllık enflasyonun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesi halinde, Ocak 2026 memur maaş zammının yüzde 19 ila yüzde 20,5 bandına yükselmesi mümkün görünüyor. Bu senaryo, zam oranının psikolojik eşik olarak görülen yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Kesin oran ne zaman belli olacak?
Öğretmen ve memur maaşlarına yapılacak nihai zam oranı, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Ocak 2026’nın ilk günlerinde kamuoyuna duyurulması beklenen rakamlar, milyonlarca memur için yeni yıl maaşlarını kesinleştirecek.