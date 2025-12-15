Öğretmen ve uzman öğretmen maaşlarında yeni rakamlar

Ortaya çıkan bu oranlar, öğretmen maaşlarında belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Temmuz 2025’te 61 bin lira düzeyinde olan öğretmen maaşının, Ocak 2026 itibarıyla yaklaşık 72 bin liraya yaklaşması bekleniyor. Uzman öğretmenlerde ise maaşların 80 bin lira sınırına dayanacağı hesaplanıyor. Bu tahmini rakamlara, taban aylıklara yapılacak 1.000 liralık ilave artış da dahil ediliyor.