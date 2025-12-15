ASGARİ ÜCRET GÜNCEL ZAM ORANI TAHMİNİ: Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? %20, 30, 40 zamlı maaş hesaplama...

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla takip ettiği 2026 asgari ücret süreci kritik bir aşamaya girdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının tamamlanmasının ardından, zam oranlarına ilişkin kulis bilgileri netleşmeye başladı.

Ekonomi çevreleri ve kulis kaynaklarına göre %20, %25 ve %35 zam senaryoları masada zayıflarken, tek bir oran öne çıkıyor. %20, %25 ve %35 senaryoları tek tek elendi.