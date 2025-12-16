Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. 2025 yerli malı haftasının yaklaşması ile Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Okullarda Yerli Malı Haftası kapsamında şiirler okutularak bu haftanın önemi vurgulanıyor. Yerli Malı Haftası şiirleri, güzel anlamlı sözleri sizler için derledik. İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel şiirler...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?
Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında okullarda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanır.
BU YIL YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Yerli Malı Haftası, Türk milletinin kendi üretimini teşvik etmek, tasarruf ve milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kutlanan önemli bir haftadır. Bu özel hafta, aynı zamanda yerli mallarının değerini anlatan şiirlerle de pekiştirilir. Bu şiirler, millî duyguları güçlendirir ve halkı yerli üretime olan ilgiyi artırmaya davet eder. Yerli Malı Haftası şiirleri, vatan sevgisini ve kendi değerlerimize sahip çıkma bilincini pekiştiren anlamlı dizelerle doludur.
YERLİ MALI, YURDUN MALI
İpek, keten, kumaş, deri
Anadolu bunun yeri..
Sucuk diyarı Kayseri
Yerli malı, Yurdun malı..
Tarihi, çanağı, kabı..
Her yanı lezzet erbabı..
Acılı Urfa kebabı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Tosya, Edirne pirinci..
Sanki tanesi bir inci..
İnan dünya da birinci..
Yerli malı, Yurdun malı..
Eskişehir, Aydın şalı..
İzmit Hereke de halı..
Ye Rize de, Kars da balı..
Yerli malı, Yurdun malı..
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
YERLİ MALI ŞİİRİ
Yurdunu seven uyanık olur,
Önce kendi milletini korur.
Marketlerde alışveriş yaparken,
869 numaralı barkotu bulur.
Yerli malı Türk'ün malı,
Paramız ülke içinde kalmalı.
Zengin olmak isteyen herkes,
Bu bilinci çevresine yaymalı.
Ayşe-Ahmet üretip satsın,
Kazancı ile fabrika kursun.
Annem-babam burada çalışıp,
Cebine bol para girsin.
Not:Okullar için yazılmıştır.
(İshak Özlü)
SAĞLIK, PARA VE TUTUM
Sağlık, para dünyada,
Çok kıymetli iki şey.
Bunları bulamamak,
Kimbilir ne acı şey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çalışmakla.
Öteki kazanılır,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazancın,
Birazını arttırmak,
Hasislik değildir ha,
Kararında kullanmak.
Zaman, eşya, paranı,
Sade bu hafta değil;
Bütün ömür boyunca,
İyi harcamayı bil.