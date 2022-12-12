Yerli malı haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?

Yerli malı haftası süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli tüketimin bilinçli olarak attırılmasının amaçlanır. Peki, 2022 yerli malı haftası ne zaman?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2022?

İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artması vurgulanır. Bu haftada tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilir.

Tüketilecek ürünlerin yerli ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

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YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftasının amacı ve önemi merak ediliyor. Bu haftanın amacı yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanmaktadır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denmektedir.

İhtiyaçlara harcanmasının ardından artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulan bu hafta, tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini anlatmaktadır. Bu yöntemle ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulmaktadır.