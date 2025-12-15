Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında aday gösterilen öğrencileri kapsıyor. Türkiye genelinde uygulanacak ön değerlendirme aşamasıyla birlikte sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.





BİLSEM ön değerlendirme, 15 Aralık 2025 itibarıyla başladı ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu aşamada elde edilen sonuçlara göre bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.





Sınav giriş belgeleri nereden alınacak?

MEB’in açıklamasına göre aday öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden okul yönetimleri tarafından görüntülenebiliyor. Belgeler okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra velilere imza karşılığında teslim edilecek. Uygulamalar, ülke genelindeki belirlenen merkezlerde planlanan tarihlerde yapılacak.





Ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler için ikinci aşama süreci başlayacak.





Bireysel değerlendirme ve kayıt süreci