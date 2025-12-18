Konut kredisi faizinde indirim

Kamu bankalarında konut kredisi faizleri, 2023 yılının ortalarında aylık yüzde 2,2–2,4 bandını görmüş, 2024’te de kalıcı olarak yüzde 3 bandının üzerine çıkmıştı. Ancak son dönemde, faizler yeniden eski düşük seviyelerine dönüyor. Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38’e düşürmesinin ardından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Uzun süredir yüksek seyreden kredi faizlerinde atılan bu adım, piyasaya sınırlı da olsa bir rahatlama sinyali verdi. Özellikle ilk kez konut almayı planlayan vatandaşlar, büyük bir heyecanla gelişmeleri yakından takip ediyor.





ZİRAAT BANKASI FAİZİ 2,49’A ÇEKTİ

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2,69’dan yüzde 2,49’a düşürdü. Bu adım, konut piyasasında uzun süredir beklenen faiz indirimi sürecine ilişkin ilk somut sinyal olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, indirimin şu aşamada sınırlı bir etki yarattığını ancak psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguluyor. Faiz indiriminin genele yayılması gerektiğine dikkat çekilirken, diğer kamu bankalarının ardından özel bankaların da önümüzdeki dönemde benzer adımlar atması tahmin ediliyor.





AYLIK ÖDEME 26 BİN 273 TL

Faiz indirimi öncesinde Ziraat Bankası’ndan 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksiti yüzde 2,69 faiz oranıyla yaklaşık 28 bin 60 TL’ye, yıllık maliyet oranı ise yüzde 38,46’ya ulaşıyordu. Faiz oranının yüzde 2,49’a düşürülmesiyle birlikte aylık taksit tutarı 26 bin 273 TL’ye gerilerken, kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 35,22’ye düştü. Böylece 1 milyon TL’lik kredi için aylık ödeme yükünde belirgin bir azalma sağlandı. Kredinin toplam geri ödemesi de 3 milyon 152 bin TL oldu.





Konut satışlarında 1,5 milyon eşiği

Konut satışlarında yıl sonunda 1,5 milyon adedin aşılması bekleniyor. Yılın ilk 11 ayında toplam satış sayısı 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşmişti. Kredi faizlerinde yaşanan sınırlı düşüşün devam etmesi halinde satışların yılın son ayında ivme kazanabileceği ifade ediliyor.



