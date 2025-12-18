Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS 2025/2 tercih kılavuzu ÖSYM | KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? P1-P2 ve P3 puanı ile alım yapan kurumlar

KPSS 2025/2 tercih kılavuzu ÖSYM | KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? P1-P2 ve P3 puanı ile alım yapan kurumlar

11:4418/12/2025, четверг
G: 18/12/2025, четверг
Yeni Şafak
Sonraki haber

KPSS 2025/2 merkezi atama süreci resmen başladı. ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte binlerce aday, kamuya atanabilmek için tercih işlemlerine yöneldi. Lisans mezunlarının P1, P2 ve P3 puan türleriyle yapacağı tercihlerde kontenjanlar, nitelik kodları ve başvuru şartları belirleyici olacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ardından beklenen süreç başladı. KPSS 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla adaylar, memur kadrolarına yerleşebilmek için tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapmaya başladı.

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 için süreç bugün başladı. Kamu kurumları, 29 Eylül–17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye kadro taleplerini iletti.

Adaylar, KPSS 2025/2 atama tercih işlemlerini 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2025/2 ATAMA TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.


P3 ile alım yapan kurumlar:


Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı


SPK Uzman Yardımcısı


Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı


Adalet Bakanlığı, Adliyeler


Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)


Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı


Gümrük Muhafaza Memurluğu


Gümrük Muayene Memurluğu


Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı


Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü


Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü


Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü


T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü


Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Petrol İşleri Genel Müdürlüğü


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü


Orman Genel Müdürlüğü


Gençlik Spor Genel Müdürlüğü


Makine Kimya Endüstrisi


TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü


Gümrük Müsteşarlığı


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü


Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

#kpss
#Merkezi atama
#Merkezi Atama Kılavuzu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?