Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında Mainz 05'e konuk oldu. MEWA Arena'da oynanan mücadeleden Karadeniz ekibi 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri (P) kaydetti.

Bu sonucun ardından 10 puanlı Samsunspor lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.