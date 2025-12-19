Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasını 12. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi son 16 turu için play-off oynayacak. Kırmızı-beyazlıların muhtemel rakiplerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında Mainz 05'e konuk oldu. MEWA Arena'da oynanan mücadeleden Karadeniz ekibi 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından 10 puanlı Samsunspor lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.
Temsilcimiz, play-off turunda Drita (Kosova) veya Kuopion (Finlandiya) takımlarından biriyle karşı karşıya gelecek.
7' Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.
11' Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
14' Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.
24' Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.
30' Ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.
44' Ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti: 1-0.
48' Mainz'da Nadiem Amiri penaltı vuruşunda topu soldan ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.
55' Amiri’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lee’nin şutunda top üstten auta çıktı.
80' Tomasson’un soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Holse’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı kurtardı.