TOKİ ödemeleri nasıl yapılır? 5000 TL TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılacak?

TOKİ aracılığıyla yürütülecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başladı. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuru ücreti 5 bin lira olurken kurada hak kazanılmaması durumunda iade edilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedeli ödemeyecek. Başvurularını sadece banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Peki TOKİ sosyal konut başvuru ücreti nereye yatırılacak?
Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 arasında yapılacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olacak. Peki TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? 500 bin TOKİ başvuru ücreti nereye ve nasıl yatırılacak?
TOKİ sosyal konut başvuru ücreti nereye yatırılacak?
TOKİ başvuru ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası ve A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
TOKİ başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılacak?
e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor:
e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.
Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.
Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.
Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.
e-Devlet kanalıyla başvuru ve ödeme adımlarını tamamlayan vatandaşların ayrıca banka şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor.
TOKİ sosyal konut satış fiyatı ne kadar?
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ sosyal konutları hangi ilçelerde var?
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.