TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında şekillenen iki düşman ailenin hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde kendilerini buluyor.

Aileler arasındaki kin giderek büyürken, nefret ve sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde farklı bir gerilimle izleyiciye yansıyor.

Yapım, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryo tarafında ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.











