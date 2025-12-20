Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nda vatandaşlar gün boyunca ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak resmi tatiller kapsamında yer almaktadır. Hal böyle olunca vatandaşlar 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, yılbaşında otobüsler bedava mı olacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve merak edilenlerin yanıtı.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI? 1 Ocak Perşembe günü belediyelere bağlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay gibi hatların ücretsiz olacağına dair bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni bir duyuru gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.