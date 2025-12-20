MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMA 2026: Yeni zamlı memur maaş tablosu! 2026 Ocak memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

3/1derecesindeki başkomiserin maaşı 74 bin 490 TL iken 5 aylık zam farkı sonrası 87 bin 563 TL oldu.

8/1derecesindeki polis memurunun maaşı 68 bin 84 TL’den 80 bin 032 TL oldu.

1/4derecesindeki uzman doktorun maaşı 126 bin 119 TL’den 148 bin 252 TL oldu.

5/1derecesindeki üniversite mezunu hemşirenin maaşı 61 bin 759 TL’den 72 bin 597 TL oldu.

1/4derecesindeki mühendisin maaşı güncelde 78 bin 200 TL iken, oluşan 5 aylık zam farkı sonrası 91 bin 924 TL oldu.

11/1derecesindeki lise mezunu teknisyenin maaşı 54 bin 547 TL’den 64 bin 120 TL oldu.

1/4derecesindeki profesörün maaşı 111 bin 348 TL’den 130 bin 889 TL oldu.