Memur emekli maaşı zammı 2026 yılı yavaş yavaş yaklaşırken merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşına zam, 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ile 5 aylık veri kesinleşirken gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklama TÜİK tarafından yapılacak. TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Peki Hangi memur ne kadar zam alacak? 2026 Ocak memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde kaç olacak?
2026 Ocak memur maaş zammı hesaplaması 6 aylık enflasyon farkına göre şekilleniyor. Memur maaşı zammı 2026 Ocak hesaplama tablosu, yeni yıla ilerlerken sık sık gündeme geliyor.
MEMUR MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?
Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) açıklandı. Buna göre Kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
Enflasyon farkı ise Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.
Böylece yılın ikinci yarısına yönelik beşinci enflasyon verisi de ortaya çıkacak ve milyonların merak ettiği ocak zammı büyük ölçüde belirginleşti.
Yılın ikinci yarısında TÜFE; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 artış göstermişti.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE MEMURA ZAM YÜZDE 20,50'Yİ GÖREBİLİR
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koydu.
Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;
Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7
Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61
Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor.
ARALIK AYI VERİLERİ İLE BELLİ OLACAK
Memur ve emeklilerin zam oranları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise memur maaşlarına; yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,7, yüzde 32 olursa yüzde 19,61, yüzde 33 olursa yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.
2026 OCAK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Kasım ayı enflasyonu 1,59 olarak açıklanırsa geriye tek veri olan Aralık ayı enflasyon verisi kalacak. Yıl sonu enflasyon beklentisi % 31-33 aralığında bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon %31 çıkarsa memur ve memur emeklilerine zam oranı %18.70 olur. Enflasyon %32 çıkarsa zam oranı %19.60 olacaktır. Yıl sonu enflasyon %33 olursa memur ve memur emeklilerine zam oranı %20.51 olur.