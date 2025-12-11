Öğrencilerin gözü İBB burs sonuçlarına çevrildi! İBB Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatacak? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, yattı mı?

2025 2026 İBB bursu ne zaman yatacak? sorusu üniversite öğrencileri tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle geçen yıl İBB bursu ilk taksit ödemelerinin Ocak ayında yapılmasıyla beraber, gözler de İBB burs sonuçları sorgulama ekranı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları son dakika duyuru ile erişime açılacak. İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB burs sonuçları için tarih verildi mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği için nefesler tutuldu. 21 Kasım tarihinde sona eren başvuruların ardından binlerce öğrenci, İBB burs sonuç sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Bu yıl 100 bin öğrenciye 20 bin TL olarak verilecek olan geri ödemesiz burs desteğinde son durum ne?
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene İBB burs sonuçları Ocak ayının ilk haftasında belli olmuştu.
2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.
Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz yıl 2024 2025 öğretim döneminde, İBB bursu ilk taksit ödemesi 7 Ocak'ta yatmaya başlamıştı. Bu seneki ödemelerin de Ocak ayında yapılması öngörülüyor.
İBB BURS ÜCRETİ NEREYE YATAR?
İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.