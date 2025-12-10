TOKİ kura takvimi, sosyal konut başvurusu yapan binlerce kişinin yakın takibinde. E-Devlet üzerinden 10 Kasım’da açılan 500 bin sosyal konut başvurularında süreç devam ederken, gözler kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Başvuruların tamamlanmasına az bir süre kala “TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu da gündemde üst sıralara çıktı. İşte 500 bin konutluk dev TOKİ projesinde kura çekimine dair merak edilen takvim ve son gelişmeler.
TOKİ kura tarihleri, sosyal konut başvurusu yapanların gündeminde yer alıyor. E-Devlet üzerinden 10 Kasım 2025'te erişime açılan TOKİ 500 bin konut başvuruları sürüyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri, başvuruların sona erecek olmasıyla merak konusu. TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. İşte 500 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi takvimi.
TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında il bazında gerçekleştirilecek Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025’te başlayacak ve 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Bu dönemde, 81 ilde başvurusu uygun bulunan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemi ile seçilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimlerinin 27 Şubat 2026’da sona ermesinin ardından, her il ve projeye ait sonuçlar aşamalı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm kura sonuçların en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar duyurulması tahmin ediliyor
TOKİ İLK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine sosyal konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla kademeli bir biçimde yapılması planlanıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.