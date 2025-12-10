YKS SINAV BAŞVURULARI 2026: YKS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2026 yılına ilişkin ÖSYM sınav takviminin paylaşılmasıyla birlikte milyonlarca adayın merakla beklediği YKS başvuru tarihleri de netleşti. Üniversite hayali kuran adaylar, başvuruların hangi gün başlayacağını ve sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. ÖSYM, YKS sürecine dair resmi duyuruyu yayımlarken, başvuruların başlayacağı tarihler ile sınav günleri takvimde yerini aldı. İşte 2026 YKS için başvuru adımları ve sınav tarihleri…