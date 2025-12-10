YKS SINAV BAŞVURULARI 2026: YKS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2026 sınav takvimini kamuoyuyla paylaşarak YKS’ye başvuracak adaylar için kritik süreci resmen başlattı. Yükseköğretime geçişte en önemli aşamalardan biri olan YKS’nin başvuru ve sınav tarihlerinin açıklanmasıyla gözler takvime çevrildi. Milyonlarca aday, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını ve oturumların ne zaman gerçekleştirileceğini araştırıyor. İşte güncellenen takvimde YKS başvuru dönemi ve sınav günleri…
2026 yılına ilişkin ÖSYM sınav takviminin paylaşılmasıyla birlikte milyonlarca adayın merakla beklediği YKS başvuru tarihleri de netleşti. Üniversite hayali kuran adaylar, başvuruların hangi gün başlayacağını ve sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya koyuldu. ÖSYM, YKS sürecine dair resmi duyuruyu yayımlarken, başvuruların başlayacağı tarihler ile sınav günleri takvimde yerini aldı. İşte 2026 YKS için başvuru adımları ve sınav tarihleri…
YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.
2026 YKS NE ZAMAN?
2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.