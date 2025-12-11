Yeni Şafak
DEM Parti heyeti yarın Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti yarın Bahçeli'yi ziyaret edecek

15:57 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
DEM Parti heyeti, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, yarın MHP ve DEVA Partisi'nin Genel Başkanları ile görüşecek.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"DEM Parti Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir"
ifadesi kullanıldı.


