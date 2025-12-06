Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de sonuca gidiyoruz

Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu. Bahçeli "Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir?" diye sordu. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli "Cizre provokasyonu bizi yıldırmayacak. Aşama aşama sonuca gidiyoruz. Süreci çarpıtmanın anlamı yok. Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız" dedi.
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.
İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.
Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.
"Ahlak başka, etik başkadır"
Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır. Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir?
"Türk sporuna gölge düşürenlere herkes kafa yormalı"
Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu? Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin korku salması, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesindeki altınların çalınması ahlak krizi değil midir?
Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir?
Ahlak samimi inançla bağlıdır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek demektir. Bunun basamakları da akıldır, adalettir.
"Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız"
Yakamızı kaptırmadan yolumuzdan ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl ve adaletle okuyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir.
Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir.
İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.
Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.
