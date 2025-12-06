Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de sonuca gidiyoruz

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de sonuca gidiyoruz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:136/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu. Bahçeli "Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir?" diye sordu. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli "Cizre provokasyonu bizi yıldırmayacak. Aşama aşama sonuca gidiyoruz. Süreci çarpıtmanın anlamı yok. Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız" dedi.

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.

Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

"Ahlak başka, etik başkadır"


Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır. Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir?

"Türk sporuna gölge düşürenlere herkes kafa yormalı"


Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu? Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin korku salması, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesindeki altınların çalınması ahlak krizi değil midir?

Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir?

Ahlak samimi inançla bağlıdır. İrfan sahibi olmak kendini bilmek demektir. Bunun basamakları da akıldır, adalettir.

"Yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız"


Yakamızı kaptırmadan yolumuzdan ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl ve adaletle okuyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir.

Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir.

İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Af ne zaman çıkacak, kısmi af veya genel af yasasında son durum ne? Kimler yararlanacak? 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesinde son gelişmeler