Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de sonuca gidiyoruz

Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu? Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin korku salması, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesindeki altınların çalınması ahlak krizi değil midir?