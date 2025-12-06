AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları, 6-7 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Son sınav gününde ise gözer AÖF soru ve cevaplarına çevrildi. Peki, AÖF vize (ara sınav) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl, nereden bakılır? İşte, 2025 güz dönemi AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçığı görüntüleme sayfası...