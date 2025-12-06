Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi vize sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖF ara sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman, nerede yayınlanacak? AÖF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nereden görüntülenir? İşte detaylar...
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları, 6-7 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Son sınav gününde ise gözer AÖF soru ve cevaplarına çevrildi. Peki, AÖF vize (ara sınav) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl, nereden bakılır? İşte, 2025 güz dönemi AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçığı görüntüleme sayfası...
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecek.
AÖF DERS GEÇME NOTU
"Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30’u, ödev notunun yüzde 20’si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50’sidir.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF ARA SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak.
AÖF sınavları saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılacak.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.