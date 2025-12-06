Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yurt içi piyasaların gözü açıklanacak olan yılın son faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ekimde politika faizini 100 baz puan düşürmüştü. Peki Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son toplantısında faiz indirimi olur mu? İşte detaylar.

1 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak. Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ! Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.



3 /4 Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.



