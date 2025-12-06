SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, belli oldu mu, ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarına yönelik banka promosyonu için yürütülen pazarlıklarda son düzlüğe girildi. 2025 yılı için gündeme gelen 90 bin TL’lik promosyon teklifleri ve 200–550 bin TL aralığındaki faizsiz kredi paketi, personelde büyük bir beklenti oluşturdu. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.