SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, belli oldu mu, ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarının aylardır beklediği banka promosyonu görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. 2025 yılı için masaya sunulan 90 bin TL’ye kadar promosyon ve 200 ila 550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri, personelin beklentilerini yükseltti. Artık tüm gözler, sürecin ne şekilde sonuçlanacağını gösterecek resmi açıklamada.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde.
Bu teklifin sağlık çalışanları tarafından yeterli memnuniyet yaratmadığı, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda rakamın revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan şu an için promosyon anlaşmasına dair henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir...