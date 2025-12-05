HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON AÇIKLAMALAR 5 ARALIK 2025 | ÖTV İndirimi Yasası Ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Meclis'ten Geçecek?

Hurda araç teşviki ve sıfır otomobilde ÖTV indirimi düzenlemesine ilişkin beklenti artarken, 5 Aralık 2025 itibarıyla tasarının Meclis süreci yakından izleniyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında sunulacak desteklerin kapsamı ve başvuru şartları gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Düzenleme hayata geçtiğinde, yerlilik kriterini karşılayan araçlar için teşvik uygulanacak ve destekten yalnızca 3 çocuk ve üzeri aileler yararlanabilecek.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.