HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON AÇIKLAMALAR 5 ARALIK 2025 | ÖTV İndirimi Yasası Ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Meclis'ten Geçecek?

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON AÇIKLAMALAR 5 ARALIK 2025 | ÖTV İndirimi Yasası Ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Meclis'ten Geçecek?

14:305/12/2025, Cuma

14:305/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Hurda araç teşviki ve sıfır otomobilde ÖTV indirimi düzenlemesine ilişkin beklenti artarken, 5 Aralık 2025 itibarıyla tasarının Meclis süreci yakından izleniyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında sunulacak desteklerin kapsamı ve başvuru şartları gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Düzenleme hayata geçtiğinde, yerlilik kriterini karşılayan araçlar için teşvik uygulanacak ve destekten yalnızca 3 çocuk ve üzeri aileler yararlanabilecek.

“ÖTV indirimi çıktı mı?” sorusu, hurda teşviki düzenlemesinin gündeme gelmesiyle milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Yerli üretim araçlara yönelik teşviklerin yer aldığı İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için önemli fırsatlar barındırıyor. 5 Aralık 2025 itibarıyla tasarının yasalaşma sürecinde yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu.

HURDA TEŞVİKİ YASASINDA SON DURUM!

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Düzenlemenin yılsonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ YASASI İLE İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na talebin yüksek olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir…

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

