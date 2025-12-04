Kış Gündönümü 2025: En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kış Gündönümünün Önemi





Kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başladığı, Güney Yarımküre'de ise yazın başlangıcı sayılır. Bu özel an, dünyanın belirli bir noktasının, güneşe en uzak olduğu andır ve gün ışığının en az olduğu zamandır. Bu tarih, doğal döngülerde önemli bir işaret olup, yılın ilk uzun gündüzlerinin başlamasına da işaret eder.