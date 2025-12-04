Kış Gündönümü 2025: En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kış mevsimiyle birlikte günlerin kısalmaya başlaması, sabahın erken saatlerinde işe, okula gidenlerin ve günlük aktivitelerine başlayanların gündeminde. 2025’teki kış gündönümü tarihi, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşecek. Peki, kışın başlangıcını simgeleyen bu tarihi nasıl hesaplayabiliriz? En uzun gece ne zaman olacak ve günler hangi tarihten itibaren uzamaya başlayacak? İşte 2025 kış gündönümü tarihi ve detayları...
2025 yılı itibarıyla kış gündönümü tarihi, 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'deki kış mevsiminin başlangıcını simgeliyor ve aynı zamanda yılın en uzun gecesi olacak. Peki, 2025'te en uzun gece hangi gün olacak ve günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte detaylar...
Günler ne zaman uzamaya başlayacak?
Her yıl 21 Aralık’ta gerçekleşen kış gündönümü, Kuzey Yarımküre’deki en uzun geceyi işaret eder. Bu tarihten itibaren güneş ışınları, Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir ve gündüzlerin uzama süreci başlar.
2025’te, bu tarih 21 Aralık olacak ve en uzun gece, 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece yaşanacak. Kış gündönümünden sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak.
Kış Gündönümünün Önemi
Kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başladığı, Güney Yarımküre'de ise yazın başlangıcı sayılır. Bu özel an, dünyanın belirli bir noktasının, güneşe en uzak olduğu andır ve gün ışığının en az olduğu zamandır. Bu tarih, doğal döngülerde önemli bir işaret olup, yılın ilk uzun gündüzlerinin başlamasına da işaret eder.
Kış gündönümü takvimi
21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlar.
21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar.
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Sonbahar başlar.
21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsimi başlar.