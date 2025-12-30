Yeni Şafak
Nevşehir’de yarın okullar tatil edildi mi? Nevşehir Valiliğinden güncel açıklama

22:1130/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Meteorolojik değerlendirmelerin ardından Türkiye genelinde birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Nevşehir'de de beklenen yoğun kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmediği konusu öğrencilerin gündeminde yer aldı. Peki 31 Aralık Çarşamba günü Nevşehir'de okullar tatil edildi mi? Nevşehir Valilinden açıklama geldi mi? İşte resmi açıklamalar.

Nevşehir'de etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte, öğrencilerin gündemindeki ilk konu ise yarın okullar tatil mi? oldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip edilirken, Nevşehir Valiliği ise beklenen açıklamayı yaptı. İşte kar tatili ile ilgili detaylar.


NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK 2025

Nevşehir'de etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir’de yarın etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.12.2025 Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte gün boyunca buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin edilmektedir. Yine meteorolojik veriler doğrultusunda; tipi ve görüş mesafesinin daralması gibi hususlar oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla; öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.





#nevşehir
#okul tatili
#kar tatili
#nevşehir valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#hava durumu
#Nevşehir'de okullar tatil mi
