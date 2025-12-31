ASGARİ ÜCRET ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ: 2026 Asgari Ücret Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Ocak mı Şubat mı? Net ve Brüt Tutar

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı için asgari ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, ödeme takvimi de netlik kazandı. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek olsa da, ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösteriyor. Genel işleyişe göre; maaşını "çalıştıktan sonra" alan özel sektör çalışanları, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar. Bu kapsamdaki milyonlarca işçi, yılın ilk zamlı asgari ücretini 31 Ocak 2026 veya 1 Şubat 2026 tarihinde alacak. Mevzuata göre Ocak ayının hak edişi, ancak ay tamamlandığında ödenebildiği için Şubat başı en olası tarih olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan, bazı işletmelerde ve kamuyla bağlantılı kurumlarda uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise süreç daha hızlı işliyor. Çalışmaya başlamadan önce, yani ayın başında o ayın maaşı ödenen bir kurumda, 1 Ocak 2026 ile birlikte zamlı asgari ücretin hesaplara yatması bekleniyor.