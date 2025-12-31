“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. Aydın’da toplam 6 bin 973 konutun inşa edileceği proje kapsamında TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin takvim, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu çerçevede, Aydın TOKİ sosyal konut kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı ve 500 bin konut projesine ait kura takviminin netleşip netleşmediği merak konusu olmaya devam ediyor. Peki TOKİ 500 bin konut Aydın kurası çekimi ne zaman? TOKİ Aydın kura tarihi belli oldu mu?

1 /5 “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci başladı. Toplam 6 bin 973 konutun inşa edileceği Aydın’da ise TOKİ sosyal konut kura çekimlerinin hangi tarihte yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda, Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek, 500 bin konut için kura takvimi netleşti mi soruları gündemdeki yerini koruyor.

2 /5 TOKİ 500 bin konut Aydın kura tarihi belli oldu mu? Aydın TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.

Aydın TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek? Aydın TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ Aydın kura tarihi ve kura saati için tıklayın

3 /5 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek: TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

4 /5 Aydın'da 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?