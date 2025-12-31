İstanbul'da kar alarmı: Valilik saat verdi, ilçe ilçe açıklandı

İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ilçeler

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin ediliyor"