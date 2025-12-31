İstanbul'da kar alarmı: Valilik saat verdi, ilçe ilçe açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için son dakika uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen karın, yarın sabah saatlerinde şiddetini artıracağı bildirildi. Valilik, kuvvetli kar yağışı beklenen ilçeleri tek tek açıkladı. İşte İstanbul’da karın etkili olacağı semtler..
İstanbul’da yılın ilk karı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken, sıcaklıkların düşmesiyle gözler Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından megakentte bu gece beklenen kar uyarısı bu kez Valilikten geldi.
Valilik saat verdi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, akşam saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiği aktarıldı.
İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı
Valilik, kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ilçeler
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin ediliyor"