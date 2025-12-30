Karabük’te yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Türkiye'nin büyük kısmında etkili olan kar yağışı, Karabük'te de yer yer yoğun şekilde görülüyor. Karabük'te yarın beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. İşte Karabük Valiliğinin tatil ile ilgili açıklamaları.





KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3’üncü gün ara verilmiş oldu.





Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.





Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.





Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, N sosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.





Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti. Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.





Meteoroloji’den 7 il için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale illerinde buzlanma don uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Don ve buzlanmaya karşı yapılan uyarı şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma ve çığ tehlikesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Don ve buzlanma olayının, 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında etkili olacağı bildirildi.







