Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Karabük’te yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Karabük’te yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

22:0430/12/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karabük’te yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi
Karabük’te yarın (31 Aralık) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Karabük'te yoğun kar yağışı sürüyor. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından kent genelinde kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, öğrenciler de yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Karabük Valiliği ise kar tatili hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin büyük kısmında etkili olan kar yağışı, Karabük'te de yer yer yoğun şekilde görülüyor. Karabük'te yarın beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi. İşte Karabük Valiliğinin tatil ile ilgili açıklamaları.


KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3’üncü gün ara verilmiş oldu.


Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.


Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.


Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, N sosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.


Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti. Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.


Meteoroloji’den 7 il için don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale illerinde buzlanma don uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Don ve buzlanmaya karşı yapılan uyarı şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma ve çığ tehlikesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Don ve buzlanma olayının, 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında etkili olacağı bildirildi.



#karabük
#kar tatili
#okullar tatil
#karabük valiliği
#kar yağışı
#eğitime ara
#Karabük'te okullar tatil mi
#karabük üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum