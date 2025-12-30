Yeni Şafak
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mardin Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Mardin'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mardin Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

18:35 30/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mardin Valiliği kar tatili açıklaması var mı?
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mardin Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Mardin'de okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklamalar geldi. Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu Mardin'de hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt ararken, Mardin Valiliği konuyla ilgili bilgileri paylaştı. İşte kar tatili detayları...

Mardin'de kar yağışı etkili oluyor. Türkiye'nin büyük kısmında görülen soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte okullarda tatil haberleri de peş peşe açıklanıyor. Son olarak Mardin Valiliği okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. İşte açıklamalar...


MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.


Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Mardin dronla görüntülendi

Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentin karla kaplı yapılarının yanı sıra tarihi evler, camiler ve kiliselerin dronla çekilmiş görüntüleri yer alıyor.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin'de kar, yalnızca toprağa değil; tarihin, taşın ve hatıraların üzerine de sessizce düşüyor. Beyaz örtüyle bürünen tarihi sokaklar, yüzyılların hikayesini derin bir sükunet içinde hissettiriyor. Taş evlerin duvarlarında, minarelerin siluetinde ve dar geçitlerde yankılanan bu sessizlik, insanın içini ısıtan bir huzura dönüşüyor. Mardin'de kar, geçmişle bugünü aynı anda yaşatan, gönüllere dokunan bir zarafet olarak hafızalara kazınıyor."

