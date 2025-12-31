15 TATİL TARİHLERİ 2026: Yarıyıl tatili ne zaman, karneler ne zaman dağıtılacak?

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre ilk dönem sona ererken, karne günü ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. İşte sömestr tatiline ilişkin detaylar…