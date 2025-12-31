Yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? 2026 zamlı tutarlar açıklandı

Yeni yılla birlikte Türkiye’de birçok vergi ve harç kaleminde artış yürürlüğe girdi. ÖTV oranları akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde yeniden düzenlenirken, yurt dışı çıkış harcı ile özel iletişim vergisi de yükseltildi. Düzenleme kapsamında IMEI kayıt ücreti önemli ölçüde artırıldı ve zamlı tutarlar 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandı. İşte güncel rakamlar...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte Türkiye’de vergi artışları resmen devreye alındı. 1 Ocak tarihi itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), özel iletişim vergisi ve yurt dışı çıkış harcı yeni tutarlarıyla uygulanmaya başladı. Düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ÖTV oranları yeniden belirlendi
Temmuz–aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik güncelleme uygulanmazken, bunun yerine belirli ürün gruplarında sınırlı oranlı artışa gidildi. Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Bu düzenleme benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek yük getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak belirlendi.
Yurt dışı çıkış harcı ve iletişim vergisi
Yurt dışına çıkan vatandaşları ilgilendiren harç tutarı da yeni yılda artırıldı. Daha önce 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yapılan değişiklikle 1.250 TL seviyesine yükseltildi. Aynı düzenleme kapsamında özel iletişim vergisi 700 TL olarak tespit edildi.
IMEI kayıt ücreti ve sigarada yeni tutar
Cep telefonu kullanımını doğrudan etkileyen IMEI kayıt ücreti de güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt bedeli 54 bin 258 TL’ye çıkarıldı.
Tütün ürünlerinde ise sigaraya uygulanan maktu ÖTV tutarı 16 TL’den 17,27 TL’ye yükseltilerek yeni yılda geçerli hale getirildi.