Milli Savunma Bakanı Güler: PKK/YPG/SDG'ye asla müsaade etmeyeceğiz

19:0231/12/2025, Çarşamba
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü SDG'nin 10 Mart yükümlülüklerini yerine getirmesinin sürecin başarısı için gerekli olduğunu söyledi. Bakan Güler, PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmesine müsaade edilmeyeceğini de vurguladı.

Ayrıntılar Geliyor...

