Milli Savunma Bakanı Güler: PKK/YPG/SDG'ye asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü SDG'nin 10 Mart yükümlülüklerini yerine getirmesinin sürecin başarısı için gerekli olduğunu söyledi. Bakan Güler, PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmesine müsaade edilmeyeceğini de vurguladı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG
#SDG