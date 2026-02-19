İran'a operasyon hazırlığı sadece askeri değil: Binlerce hesap Netanyahu'yu neden takip etti?

İran ile ABD arasındaki nükleer gerilim yeniden tırmandı. 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı ile İran’ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması hedeflenmişti. Ancak ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden devreye alması süreci kırılgan hale getirdi.

Son dönemde İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini artırdığı iddiaları, Vaşington yönetiminin ekonomik baskıyı sürdürmesine yol açtı.

Yaşananlar, iki ülkenin bugünlerde gündeme aldığı müzakereleri zorlaştırdı.

Bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekici bir hal aldı.

ABD Başkanı Trump, bugün Gazze Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini yineledi.

Bununla da yetinmeyen Vaşington yönetimi, Ortadoğu’daki askeri varlığını güçlendirdi ve bölgeye bir uçak gemisini daha gönderdi.

Sürece sözde 'doğrudan taraf olmayan' İsrail ise İran’ın nükleer programını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor ve daha sert adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

İran'da rejim değişikliği istediğini söyleyen Trump'ın saldırı tehditlerini, İsrail'in sıkı talepleri doğrultusunda sürdürdüğü de bilinen bir gerçek...

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Binlerce hesap Netanyahu'yu neden takip etti?

Rus basını tarafından gündeme getirilen habere göre; dün gece saatlerinde binlerce MOSSAD aparatı sahte X hesabı aynı anda aktif hale geldi.

Rusların dikkatine takılan ve Netanyahu'yu takip eden hesaplar.

Hesapların dikkat çeken bazı özellikleri var.

Örneğin hepsi, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu takip ediyor.

Hemen her hesabın profil resminde İranlı muhaliflerin ve İran şahının sembolleri yer alıyor.

Sosyal medyada gelişmeyi değerlendiren uzmanlar, "Hesapların İran'a yönelik bir saldırıda devreye girmesi muhtemel." yorumlarını dile getiriyor.

Netanyahu, "sosyal medyadaki savaş" için yeni araçlar geliştirdiklerini söylemişti!

Netanyahu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı gibi sosyal medya hakkında bir kez daha yeni "savaş alanı" nitelemesi yaparak bu alandaki savaşı kazanmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söylemişti.

"Antisemitizmin tüm ana akım medyaya nüfuz ettiğini ve hükümetlerin İslamcı seçmenleriyle karşı karşıya gelmemek için buna karşı dik duramadığını" savunan Netanyahu, provakatif bir çağrı yaparak "Genç Yahudilere sesleniyorum. Ayağa kalkın, savaşın." demişti.

Netanyahu, "İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu" savunmuştu.

"TikTok'tan sonra sıra X'te"

Netanyahu, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullanmıştı.







