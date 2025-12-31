Yeni Şafak
Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri?

09:3931/12/2025, Çarşamba
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki Pegasus iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte 31 Aralık iptal olan uçuşlar listesi.

Pegasus, doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerde uçuş iptallerinin yaşanacağını açıkladı.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki Pegasus bugün iptal edilen uçuşlar hangileri?

PC 2380 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 07:40 – 09:30

PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 12:20

PC 3204 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:30

PC 3205 | Mardin (MQM) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 09:05 – 11:10

PC 2430 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:40 – 08:30

PC 2431 | Mardin (MQM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:20 – 11:20

PC 2370 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 13:05 – 14:55

PC 2371 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:30 – 17:35

PC 2490 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:05 – 15:00

PC 2491 | Muş (MSR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:50

PC 2570 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 07:10 – 08:45

PC 2571 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 11:10

PC 2530 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 07:05 – 08:45

PC 2531 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:35 – 11:25

PC 2420 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Şanlıurfa GAP (GNY) | 06:35 – 08:20

PC 2421 | Şanlıurfa GAP (GNY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:50

PC 2150 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Adıyaman (ADF) | 08:25 – 10:00

PC 2151 | Adıyaman (ADF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:45 – 12:30

PC 1951 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Diyarbakır (DIY) | 18:20 – 19:45

PC 1952 | Diyarbakır (DIY) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 20:20 – 21:45

PC 2590 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KSY) | 13:00 – 15:05

PC 2591 | Kahramanmaraş (KSY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:50 – 18:00

PC 2572 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 20:15 – 21:50

PC 2573 | Malatya (MLX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:30 – 00:10 (01 OCAK)

PC 2502 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 13:00 – 15:05

PC 2503 | Van (VAN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:40 – 17:55

PC 2450 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bingöl (BGG) | 16:40 – 18:35

PC 2451 | Bingöl (BGG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:30 – 21:20

PC 2752 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van Ferit Melen (VAS) | 17:20 – 18:45

PC 2753 | Van Ferit Melen (VAS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 20:00 – 21:30

