Resmi tatillerde kapalı olan bankaların bu yılbaşında da çalışma şekli araştırılıyor. Peki 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?