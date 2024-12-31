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31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

14:2531/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Banka çalışma saatleri
Banka çalışma saatleri

1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup 31 Aralık'ta bankaların çalışma durumu önem kazanıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Çarşamba resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilin hafta içine gelmesinden dolayı bankaların durumu sorgulanıyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte yılbaşında bankaların çalışma saatleri...

Resmi tatillerde kapalı olan bankaların bu yılbaşında da çalışma şekli araştırılıyor. Peki 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık yarın bankalar tatil olmayacak. Şubeler hizmet vermeye devam edecek.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı bankalar kapalı olacak.

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba



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İstanbul’da bazı yollar 1 Ocak saat 08.00’e kadar trafiğe kapalı olacak