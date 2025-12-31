TOKİ İzmir kura çekimi için geri sayım sürerken, dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında süreç noter huzurunda yürütülecek. “Hak Sahipliği Kurası” ile TOKİ’den ev sahibi olacakların isim listesi belirlenecek. İzmir’de başta Menemen, Urla ve Aliağa olmak üzere toplam 11 ilçede 21 bin 20 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, TOKİ İzmir kura çekiminin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. 21 bin 20 konutun yapılacağı İzmir’de sosyal konut TOKİ kura çekiliş tarihleri merak konusu. Peki TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 500 bin konut kurası çekiliş tarihleri, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında il bazında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ İzmir kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
TOKİ 500 bin konut İzmir kura tarihi belli oldu mu?
İzmir TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
İzmir TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
İzmir TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
İZMİR TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut İzmir fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İzmir'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İzmir'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İzmir'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.