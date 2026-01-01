Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 3. kez yapılacak etkinlik Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze yürüyüşüyle dünyaya en güçlü mesajı vermek istediklerini söyledi.

Gazze Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

Gazze mitingi 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek.

4 BÜYÜK KÜLÜPTEN DESTEK

Büyük Gazze Yürüyüşü'ne 4 büyük kulüp de destek verecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan insanlık dramına Galatasaray olarak duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti için de kendisine destek mahiyetinde kurum görüşümüz olarak da burada yaşanan dramı, burada duyurmada Galatasaray olarak duyurmakta bir görev olarak üstlendik." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçen sene olduğu gibi bu sene de etkinliğe katılacaklarını dile getirip "Sesimizin daha gür çıkması için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Burada bence Türkiye açısından büyük bir duruş sergileniyor. Bir şekilde bu insanlık suçunun bu çağda artık durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da Filistin'i her konuda destekleyeceklerini duyurup "Cumhurbaşkanımız bunu hep gündemde tutuyor. Camiamız ve diğer camialar 1 Ocak'ta güzel bir ses vererek bunu dünyaya bir kez daha duyuracağız." dedi.

Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.

Galata Köprüsü'ne Nasıl Gidilir?

Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy'le Eminönü'nü birleştiren köprüdür. İstanbul şehrinin Avrupa yakasında konumlanan ve tarihi yarımada olarak isimlendirilen Eminönü, Fatih ilçesine bağlı bir semt olarak karşımıza çıkmaktadır. Semt hem tarihi yapısı hem de doğal güzellikliyle dikkat çeken bir bölge olarak bilinmektedir. Bu semte ulaşımda birden fazla alternatif mevcuttur. Kadıköy ilçesinden gelecek olanlar için en kolay ulaşım yolu vapur hattıdır. Bunun dışında marmaray hattı kullanılarak da ulaşım sağlanabilmektedir. Eminönü’ne toplu ulaşım seçenekleri arasında ise metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım seçenekleri yer almaktadır. Galata köprüsü de bu semtte bulunmaktadır. Ulaşım bilgileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Otobüs ile Eminönü’ne ulaşım

Eminönü semtine ulaşımda yaygın olarak kullanılan ulaşım yollarından biri şehir otobüs hatlarıdır. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasından birçok otobüs hattı bu semte otobüs seferi düzenlemektedir. Ayrıca bu otobüs hatlarının tamamı aktarmasız bir yolculuk imkânı sunduğundan ulaşımda herhangi bir aksama da söz konusu değildir.

Metrobüs ile Eminönü’ne ulaşım

Eminönü’ne ulaşımda bir başka ulaşım yolu ise metrobüs hattıdır. Metrobüsler trafikte gitmediğinden trafiğe yakalanma gibi bir olumsuz durumla karşılaşma ihtimali yoktur. Metrobüs hattı özellikle İstanbul’un daha uzak bölgelerinden gelecek olanlar için daha uygundur. Metrobüs hattını kullanacak olanlar bu ulaşım aracına bindikten sonra Zeytinburnu durağına kadar gitmeli, ardından burada inerek Bağcılar –Kabataş arası sefer yapan hatta geçiş sağlamalıdır. Bu hattın geçtiği duraklar arasında Eminönü de yer alır.

Eminönü’ne hangi metro gider?

Eminönü’ne ulaşımda herhangi bir metro hattı yoktur. Metro hattını birden fazla aktarmalı yolculuk yaparak kullanabilmek mümkündür. Bu da yolculuk süresini uzatacağından Eminönü’ne gitmek için metro ulaşım aracı çok sık tercih edilmemektedir. Fakat yine de metro ile Eminönü'ne gitmek isteyen kişiler Yenikapı-Hacıosman-Taksim metro hattını yani M2 metro hattını kullanabilirler. M2 metrosunda İstanbul Üniversitesi Vezneciler durağında inerek Eminönü'ne yürüyerek gidebilirsiniz.



