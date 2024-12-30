Gazze kasabı Netanyahu'ya kanser teşhisi konuldu

Prostat ameliyatı olacağı açıklanan terör devleti İsrail'in eli kanlı başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Ameliyat sonrası birkaç gün hastanede kalması beklenen Netanyahu’nun yerine geçici olarak Yariv Levin’in başkanlık yapacağı iddia edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinin, bugün hastaneye kaldırılacağı ve prostat ameliyatı olacağını bildirdiği Gazze kasabı Netanyahu ölümcül kanser hastalığına yakalandı.
Kanser olduğu ortaya çıktı
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.
Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana antibiyotik tedavisi gördüğü bildirilen Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konulduğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.
- Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad'a göre, Netanyahu, ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalacak.
- Hadad, Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nden Netanyahu’nun adının karıştığı yolsuzluk davasında bu hafta alınması planlanan ifadesinin iptal edilmesini talep etti.
Mahkeme, talebi kabul ettiğini ve duruşmaların, "Önümüzdeki hafta, 6 Ocak Pazartesi günü yeniden başlamasının beklendiğini" açıkladı.
Geçici Başbakan görev alacak
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, Netanyahu'nun yerine geçici başbakan olarak görev yapacağı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacağı iddia edildi.