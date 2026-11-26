Kazakistan'da müstakil evde yangın: Biri çocuk 5 ölü

Kazakistan'ın güneydoğusundaki Almatı şehrinin Bostandyk bölgesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.