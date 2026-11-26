Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bulunan İlham ve Emel Lisesi'nde, Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) kullanılmış büyük yemek kazanlarıyla toprak kaymalarına karşı istinat duvarı oluşturuldu.
Önlemin uygulandığı yer, Mevasi bölgesinde bulunan İlham ve Emel Lisesi oldu. Burada toprak kaymalarına karşı istinat duvarı yapıldı.
AA
İstinat duvarı yemek kazanlarından yapıldı
Duvar, yemek kazanları kullanılarak oluşturuldu. Kazanlar, Dünya Merkez Mutfağı (WCK) tarafından kullanılmış büyük yemek kazanlarından oluşuyor.
AA
Büyük boy kazanların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan istinat duvarı, sağanak yağışların yol açabileceği toprak kaymalarına karşı önlem amacı taşıyor.
AA
Duvarın, okul alanında toprak kaymalarını önlemesi amaçlanıyor.
AA
Yağmur sularına karşı da engel oluşturulması amaçlanıyor
Duvarla ayrıca yağmur sularının çadır sınıflara ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.
AA
Yağmur sularının ulaşması engellenmek istenen yerler, İlham ve Emel Lisesi'ndeki çadır sınıflar oluyor.
AA
Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası sürerken, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yemek kazanlarından yapılan istinat duvarı sağanak yağışlara karşı önlem olarak yer alıyor.
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