Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, artan hayat pahalılığı ve hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. 14 Kasım'da gerçekleştirilen gösteriye Sarı Yelekliler, sendikalar, öğrenciler, gençlik kuruluşları ve çeşitli aktivist gruplar katıldı.
Place de la République Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Place de la Bastille güzergahından geçerek Place de la Nation'a kadar devam etti. Göstericiler, yürüyüş boyunca ücretlerin artırılması, alım gücünün iyileştirilmesi ve sosyal adalet taleplerini dile getiren pankart ve dövizler taşıdı.
Eylemciler ayrıca polis şiddetinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Gösteride Fransız ve Filistin bayrakları da taşındı.
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