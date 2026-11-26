Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fransa 'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, artan hayat pahalılığı ve hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. 14 Kasım'da gerçekleştirilen gösteriye Sarı Yelekliler, sendikalar, öğrenciler, gençlik kuruluşları ve çeşitli aktivist gruplar katıldı.

Place de la République Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Place de la Bastille güzergahından geçerek Place de la Nation'a kadar devam etti. Göstericiler, yürüyüş boyunca ücretlerin artırılması, alım gücünün iyileştirilmesi ve sosyal adalet taleplerini dile getiren pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemciler ayrıca polis şiddetinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Gösteride Fransız ve Filistin bayrakları da taşındı.

Reklam Reklam

Dünya

Londra metrosunda grev: Ulaşım krizi büyüyor

Dünya

Hollanda'dan Türkiye'ye giden tırda yaklaşık 40 kilo kokain ele geçirildi

Dünya

Belçika'da kemer sıkma karşıtı grev: Uçuşlar durdu toplu taşıma aksadı