Bulgaristan'da Hollanda'dan Türkiye'ye giden bir tırın aranması sonucunda 39 kilo 489 gram kokain ele geçirildi.
Tırın Türk vatandaşı sürücüsü gözaltına alındı.
Takografın arkasında 35 paket bulundu
Bulgaristan'ın Vidin kentindeki E79 ana yolunda Montana yönüne ilerleyen yabancı plakalı tır, Vidin Gümrük Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.
İlk incelemede, Hollanda'dan Türkiye'ye gittiği ve yaban mersini taşıdığı tespit edilen tırda streç filme sarılmış şüpheli paketler bulundu.
Ekipler, Gümrük Müdürlüğüne götürülen araçta yaptıkları detaylı aramada takografın arkasında ve sürücü kabininin farklı bölümlerinde gizlenmiş 35 paket buldu.
Paketlerdeki maddenin kokain olduğu belirlendi, uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının ise 39 kilo 489 gram 73 miligram olduğu açıklandı.
Olayla ilgili Vidin Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. Türk vatandaşı sürücü A.Y. hakkında mahkemece tutukluluk tedbiri uygulandığı bildirildi.
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