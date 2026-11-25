Trumpcare planı masaya yatırılacak
Görüşmenin ana gündemini, el-Sayed'in bütün Amerikalıları kapsayacak şekilde önerdiği sağlık hizmeti modeli oluşturacak.
Demokrat senatörün, herkese sağlık güvencesi sağlamayı amaçlayan Medicare for All yaklaşımının Trumpcare adıyla hayata geçirilmesini önerdiği belirtildi.
El-Sayed, daha önce Trump'a doğrudan seslenerek sağlık sisteminin yeniden şekillendirilmesi konusunda birlikte çalışabileceklerini ifade etmişti. Önerisini Trump'ın ismini taşıyan altın renkli bir sağlık kartı tasarımıyla da gündeme getirmişti.
Trump ise bu fikri akıllıca bulduğunu belirterek, "Belki ikimizin de kabul edebileceği bir orta yol bulabiliriz" mesajı verdi.
Seçim dönemindeki sert sözlerin ardından dikkat çeken yakınlaşma
Trump ile el-Sayed arasındaki temas, seçim kampanyası döneminde yaşanan sert siyasi tartışmaların ardından geldi.
Trump, seçim sürecinde Demokrat siyasetçiyi ağır ifadelerle hedef almış, el-Sayed ise sağlık politikaları başta olmak üzere yönetimin uygulamalarını eleştirmişti.
Ancak seçimlerin ardından ortaya çıkan yeni tablo, iki isim arasında sağlık politikaları üzerinden iş birliği ihtimalini gündeme taşıdı.
Trump, Kongre'de çoğunluğu elde etmeye hazırlanan Demokratlarla da bazı konularda uzlaşabileceklerini belirterek sağlık reformu konusunda birlikte çalışabileceklerinin sinyalini verdi.
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