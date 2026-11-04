ABD'nin ilk Müslüman senatörü El-Sayed kimdir? Abdul El-Sayed aslen nereli?

Gadi Eisenkot kimdir? Eisenkot'un Netanyahu'dan farkı var mı, siyasi görüşü Filistin ve Gazze’ye bakışı nasıl?

İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Seçimlerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor. Taberiye'de doğan ve Eilat'ta büyüyen Eisenkot, 1950'lerde İsrail'e yerleşen Faslı göçmen bir ailenin oğlu. Eisenkot, siyaset sahnesinde nispeten yeni bir isim. 2022'de Ulusal Birlik Partisi'nden Knesset'e (İsrail parlamentosu) girdi. Eisenkot, Netanyahu hükümetinde 2015'ten 2019'a kadar ordu genelkurmay başkanı olarak görev yaptı. 2000'li yıllarda, dört yıl süren ve 3000'den fazla Filistinlinin katledildiği ikinci intifada sırasında Batı Şeria'daki İsrail güçlerinin komutanıydı.