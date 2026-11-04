ABD'nin ilk Müslüman senatörü El-Sayed kimdir? Abdul El-Sayed aslen nereli?
ABD ara seçimlerinde Başkan Trump büyük darbe alırken, Demokratlar seçimde büyük zafer elde etti. ABD'nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi rakibini mağlup eden tıp doktoru Abdul El-Sayed, ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü seçildi. Sandıkların yüzde 76'sının sayıldığı aşamada yüzde 51,8 oy oranına ulaşan El-Sayed, rakibini mağlup ederek Demokratların Senato'daki üstünlüğüne kritik katkı sağladı.
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Demokrat Abdul El-Sayed, Michigan eyaletinden Senato'ya seçilerek Amerikan tarihinin ilk Müslüman senatörü unvanını kazandı. Mısır kökenli göçmen bir babanın oğlu olarak Güneydoğu Michigan'da büyüyen 42 yaşındaki El-Sayed, eğitim hayatına devlet okullarında başladı.
Lise yıllarında Amerikan futbolu, güreş ve lakros (Kanada'nın ulusal sporu) takımlarının kaptanlığını yaptı. Lisans eğitimini dereceyle tamamladığı Michigan Üniversitesinde lakros takımında oynadı. Ardından kazandığı Rhodes bursuyla Oxford Üniversitesinde halk sağlığı alanında doktora derecesi aldı. Kendi kampanyasının internet sitesinde yer alan bilgilere göre akademik yolculuğunu Columbia Üniversitesinde tamamlayarak tıp doktoru unvanını kazanan El-Sayed, klinik hekimlik yapmak yerine toplum sağlığına odaklanmayı seçti. El-Sayed bu tercihini, insanları asıl hasta eden etkenin işleyişini yitirmiş siyaset kurumu olduğu görüşüyle gerekçelendirdi.
Detroit Belediyesinin iflasını açıkladığı 2015 senesinde kentin Sağlık Departmanının yönetimini üstlenen El-Sayed, kurumu baştan ayağa yeniledi. Çocuklara ücretsiz gözlük sağlanması, devlet okullarındaki su hatlarından kurşunun temizlenmesi, Michigan'ı kirleten büyük sanayi kuruluşlarıyla mücadele edilmesi ve nadir bulunan ama hayat kurtaran ilaçların yaygınlaştırılması gibi projeleri yürüttü. El-Sayed, 2022-2025 döneminde Michigan'ın en kalabalık bölgesi Wayne County'de Sağlık, İnsani ve Gaziler Hizmetleri Departmanı Direktörü olarak görev yaptı.
Bu süreçte 1,8 milyon vatandaşa hizmet ulaştırırken, 300 bin bölge sakininin 700 milyon dolara varan hastane borcunu iki yıl içinde silmeyi hedefleyen plana imza attı. Çalışmaları dolayısıyla yerel çevrelerce yılın kamu görevlisi seçildi. Siyasete 2018 Michigan Valiliği ön seçiminde atılan ancak Gretchen Whitmer karşısında kaybeden El-Sayed, sendikalı bir akademisyen ve yazar kimliğiyle ilerici hareketin simgelerinden birine dönüştü. "Herkes İçin Sağlık" (Medicare for All) sisteminin savunuculuğunu yapan El-Sayed, 2020 senesinde Başkan Joe Biden'ın Sağlık Görev Gücü bünyesinde reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesine katkı verdi. Seçim kampanyasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) kaldırılması, federal servet vergisi konulması ve şirketlerin siyasi bağışlarının engellenmesi gibi ilkeleri savundu.
Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimlerin tam desteğini arkasına alan El-Sayed, İsrail'in askeri eylemlerine ve lobi örgütü Amerikan-İsrail Halka İlişkiler Komitesine (AIPAC) yönelik açık itirazlarıyla Demokrat Parti içi tartışmaların odağında yer aldı. Yaklaşık 385 milyon dolarlık reklam harcamasıyla ABD tarihinin en masraflı yarışlarından birine sahne olan Michigan'da El-Sayed, eski FBI ajanı ve eski Kongre üyesi Cumhuriyetçi Mike Rogers ile karşılaştı.
Sandıkların yüzde 76'sının sayıldığı aşamada yüzde 51,8 oy oranına ulaşan El-Sayed, rakibini mağlup ederek Demokratların Senato'daki üstünlüğüne kritik katkı sağladı.
Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlerin "aşırılıkçılık" suçlamalarına hedef olan El-Sayed, Dearborn'daki Arap ve Müslüman nüfus ile genç ilerici seçmenleri bir araya getiren koalisyon sayesinde Michigan'ı yeniden partisinin hanesine yazdırdı. Ann Arbor'da yaşayan iki çocuk babası El-Sayed, şu an New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile birlikte ABD'nin en etkili Müslüman siyasi figürleri arasında.