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Dirk Kuyt kimdir? Dirk Kuyt nereli, kaç yaşında, hangi takımı çalıştırdı?

Dirk Kuyt kimdir? Dirk Kuyt nereli, kaç yaşında, hangi takımı çalıştırdı?

16:55, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:55, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Dirk Kuyt kimdir? Dirk Kuyt nereli, kaç yaşında, hangi takımı çalıştırdı?

Fenerbahçe, milli araya kadar teknik direktörlük görevinde Dirk Kuyt’un görev alacağını açıkladı. Dirk Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başlayan Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2004 yılından bu yana 85 kez Hollanda forması giyen Kuyt fileleri 24 kez havalandırdı. Kuyt, Hollanda formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı. İşte Dirk Kuyt'un hayatı, biyografisi, futbol ve teknik direktör kariyeri.

Fenerbahçe, kasım ayının ilk haftasında girilecek milli araya kadar takımı Dirk Kuyt’ın çalıştıracağını açıkladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için toplantı düzenledi. Fenerbahçe, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, kasım ayının ilk haftasında girilecek milli araya kadar takımı Dirk Kuyt’ın çalıştıracağını açıkladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için toplantı düzenledi. Fenerbahçe, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.


Dirk Kuyt kimdir?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980, Katwijk aan Zee, Hollanda’da doğdu. Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. Beş sene bu takımın formasını terlettiği dönemlerde 2002-03 sezonunda KNVB Beker'i ve Hollanda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Feyenoord'a bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç sene boyunca takımının en skorer futbolcusu oldu. 2004-05 sezonunda Eredivisie'de gol kralı oldu ve bir sezon sonra -yani 2005-06 sezonunda- Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.


Dirk Kuyt kimdir?Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980, Katwijk aan Zee, Hollanda’da doğdu. Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. Beş sene bu takımın formasını terlettiği dönemlerde 2002-03 sezonunda KNVB Beker'i ve Hollanda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Feyenoord'a bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç sene boyunca takımının en skorer futbolcusu oldu. 2004-05 sezonunda Eredivisie'de gol kralı oldu ve bir sezon sonra -yani 2005-06 sezonunda- Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

Feyenoord formasıyla 101 maçta 71 gol attı ve 2006 yılında İngiltere Premier League takımlarından Liverpool'a 10 milyon £ karşılığında transfer oldu. Kuyt, takımıyla ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı ve o finalde de bir gol attı. Kuyt, Mart 2011'de Manchester United karşısında Premier League'deki ilk hat-trick'ini yaptı.

Feyenoord formasıyla 101 maçta 71 gol attı ve 2006 yılında İngiltere Premier League takımlarından Liverpool'a 10 milyon £ karşılığında transfer oldu. Kuyt, takımıyla ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı ve o finalde de bir gol attı. Kuyt, Mart 2011'de Manchester United karşısında Premier League'deki ilk hat-trick'ini yaptı.

2011-12 sezonunda EFL Cup finali mücadelesinde Cardiff City ile oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta bir gol attı ve penaltılarda da bir gol atarak Liverpool'un kupayı kazanmasını sağladı. 3 Haziran 2012 tarihinde Fenerbahçe'ye bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması giydiği sezonlar boyunca attığı kritik gollerle takımının başarısında önemli roller üstlendi.

2011-12 sezonunda EFL Cup finali mücadelesinde Cardiff City ile oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta bir gol attı ve penaltılarda da bir gol atarak Liverpool'un kupayı kazanmasını sağladı. 3 Haziran 2012 tarihinde Fenerbahçe'ye bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması giydiği sezonlar boyunca attığı kritik gollerle takımının başarısında önemli roller üstlendi.

2004 yılından bu yana 85 kez Hollanda forması giyen Kuyt fileleri 24 kez havalandırdı. Kuyt, Hollanda formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı. Hollanda'nın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçlarında ise 6 gole imza atarak finallere katılmasında önemli katkı yaptı.

Dirk Kuyt Altyapı kariyeri

1985-1998 Quick Boys

Dirk Kuyt Profesyonel kariyeri

1998-2003 Feyenoord 101 (71)

2003-2006 Liverpool 208 (51)

2006-2012 Fenerbahçe 95 (26)

2012-2015 Feyenoord 63 (31)

2015-2017 Quick Boys 3 (0)

Millî takım kariyeri

1998-1999 Hollanda U-21 11 (6)

2000-2001 Hollanda 104 (24).


2004 yılından bu yana 85 kez Hollanda forması giyen Kuyt fileleri 24 kez havalandırdı. Kuyt, Hollanda formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı. Hollanda'nın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçlarında ise 6 gole imza atarak finallere katılmasında önemli katkı yaptı.Dirk Kuyt Altyapı kariyeri1985-1998 Quick BoysDirk Kuyt Profesyonel kariyeri1998-2003 Feyenoord 101 (71)2003-2006 Liverpool 208 (51)2006-2012 Fenerbahçe 95 (26)2012-2015 Feyenoord 63 (31)2015-2017 Quick Boys 3 (0)Millî takım kariyeri1998-1999 Hollanda U-21 11 (6)2000-2001 Hollanda 104 (24).
Başlıklar :Dirk KuytDirk Kuyt FenerbahçeAziz Yıldırım
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