İstanbul Barosu seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 9 bin 970 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlarla başkan seçilen Kocasakal, 2010-2016 yılları arasında da bu görevi yürütmüştü.

İstanbul Barosu seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

İstanbul Barosu seçim sonuçlarına göre, Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, resmi olmayan sonuçlarla başkan seçildi. Kocasakal 9 bin 970, Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 6 bin 860 oy aldı.

Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçimde 172 sandık kuruldu.

Ümit Kocasakal kimdir?

11 Mayıs 1966’da Almanya’nın Köln kentinde doğan Ümit Kocasakal, 25 Ekim 2026 itibarıyla 60 yaşındadır. Sinoplu bir baba ile Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal’ın çocukluğu ve gençliği Sarıyer’in Büyükdere semtinde geçti.

Galatasaray Lisesi’ni 1986’da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ise 1990’da bitirdi. Bir dönem avukatlık yapan Kocasakal, 1995’te Galatasaray Üniversitesi’nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanında araştırma görevlisi oldu.

Kocasakal, 2000’de “Karapara Aklama Suçu” başlıklı teziyle doktorasını, 2005’te “AB Ceza Hukukunun Esasları” çalışmasıyla doçentliğini aldı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini ve öğretim üyeliğini sürdürüyor; Yeditepe Üniversitesi’nde de ceza hukuku dersleri veriyor.

Daha önce üç dönem başkanlık yaptı

Kocasakal, 7 Kasım 2010’da İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. 2012 ve 2014’te yeniden aynı göreve getirilen Kocasakal, 23 Ekim 2016’daki seçimde aday olmadı. Fransızca bilen hukukçu, akademik çalışmalarının yanı sıra avukatlık mesleğini de sürdürüyor.