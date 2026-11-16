Dirk Kuyt kimdir? Dirk Kuyt nereli, kaç yaşında, hangi takımı çalıştırdı?
Fenerbahçe, milli araya kadar teknik direktörlük görevinde Dirk Kuyt’un görev alacağını açıkladı. Dirk Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başlayan Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2004 yılından bu yana 85 kez Hollanda forması giyen Kuyt fileleri 24 kez havalandırdı. Kuyt, Hollanda formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı. İşte Dirk Kuyt'un hayatı, biyografisi, futbol ve teknik direktör kariyeri.
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