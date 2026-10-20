Muhammed Emin Sarıoğlu Kimdir, Hangi Görevlerde Bulundu?
İstanbul Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde siyaset gündeminde sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, AK Parti ve MHP gruplarından oluşan Cumhur İttifakı'nın Üsküdar Belediye Başkan Vekili adayı Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlenmişti. Seçim sonucunda Sarıoğlu Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu.
Üsküdar Belediyesi'nde bugün belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra seçilen Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Seçime tek aday giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu belediye başkan vekili seçilirken, Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı.
MUHAMMED EMİN SARIOĞLU KİMDİR?
Siyasi kariyeri ve yerel yönetim tecrübesiyle dikkat çeken Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunda meclis üyeliği görevini sürdürmekte olup, belediye bünyesinde daha önce de başkan vekilliği ve çeşitli komisyon görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir isimdir. Üsküdar'da yerel yönetim projelerinde etkin rol oynayan Sarıoğlu, Cumhur İttifakı'nın meclisteki ortak kararıyla başkan vekilliği seçimi için aday gösterilerek kamuoyunun gündemine girdi.
Üsküdar Belediye başkanvekili kim oldu?
3 tur süren oylama sonucunda Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu 24 oyla Üsküdar Belediyesi Başkank Vekili seçildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.
8 Eylül’de yenilenen oylamada AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak başkan vekilliğine seçilmişti.