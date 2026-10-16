Bekir Bayrakdar kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar hayatı ve biyografisi
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı. Bayrakdar, Ocak 2019'dan bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu. 1971 yılında Kocaeli'nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bayrakdar, Mayıs 2026'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştı. Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olan Bayrakdar, Mayıs 2026'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmişti.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı. Bayrakdar, 22 Eylül 2023'te ASELSAN yönetim kurulu üyeliğine seçilirken mayıs itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
Bekir Bayrakdar kimdir?
1971'de Kocaeli'de doğan Bayrakdar, 1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Meslek hayatına 1996'da Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004'e kadar hesap uzman yardımcısı ve hesap uzmanı olarak görev yaptı.
2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 2008-2014 yıllarında İstanbul Defterdarı olarak çalıştı. Bayrakdar, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.
2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar görevini sürdürdü. Bayrakdar, 22 Eylül 2023'te ASELSAN yönetim kurulu üyeliğine seçilirken mayıs itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
Yeminli mali müşavirlik sertifikası ve bağımsız denetçilik lisansı bulunan Bayrakdar'ın, kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi bulunuyor.